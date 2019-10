Dokończą S7 z lotniska pod Warszawę. Drogowcy obiecują, że droga będzie gotowa za trzy lata. A co z ceną?

Drogowcy otworzyli koperty w przetargu na S7 pod Warszawą. 6,6-kilometrowa droga nazywana "Puławską-bis" to jeden z bardziej pechowych odcinków. W maju GDDKiA zerwała podpisaną dwa lata wcześniej umowę z firmą Rubau, która miała oddać fragment do wiosny 2021. Potem kilkukrotnie podchodzono do przetargu.

S7 pomiędzy węzłem Lotnisko i Lesznowolą (2 razy po 3 pasy) to najlepszy przykład wzrostu cen w branży. Rubau zobowiązał się do budowy wraz z projektem za 221,4 mln zł. Wykonał wszystkie prace projektowe i uzyskał nawet pozwolenie na budowę. Mimo to jego następcy postawili cenę dwa razy (!) wyższą, mimo że nie zaczynają od początku.

W przetargu na dokończenie drogi wzięło udział osiem firm. Najniższą ofertę 457 mln zł zaproponowała Polaqua. Najwięcej proponuje Strabag - 539 mln. Sęk w tym, że drogowcy mają nieco ponad 331 mln zł. GDDKiA rozważa dwa scenariusze, albo unieważnienie przetargu, albo wystąpienie do ministerstwa o dodatkowe środki.