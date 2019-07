Dręczony pies uratowany z rąk żebrzącego mężczyzny. Pekińczyk trafił pod opiekę specjalistów

Pekińczyk uratowany z rąk nieletniego Roma

Do zdarzenia doszło w czwartek 18 lipca, na ulicach warszawskiej starówki, gdzie służbę pełnili strażnicy miejscy. W trakcie patrolu dostrzegli 17-latka narodowości romskiej. Mundurowi znali go już z wcześniejszych interwencji. Mężczyzna ponownie żebrał, wykorzystując do pomocy pekińczyka. Zwierzę trzymane na krótkim łańcuchu, przebrane było w "zabawny" strój, który miał zachęcać przechodniów do przekazywania datków. Zwierzę miało na sobie zielony filcowy kapelusz i okulary przeciwsłoneczne.

Strażnicy miejscy i straż dla zwierząt już wcześniej podejmowali interwencje w stosunku do właściciela psa - dowiadujemy się z relacji zamieszczonej przez stołeczną straż miejską. Zaledwie miesiąc temu u psa stwierdzono przegrzanie organizmu.