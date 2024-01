Drugi tor WKD jest już gotowy. Pasażerowie zyskali wygodniejsze podróże po podwarszawskich miejscowościach

Zakończono rozbudowę linii kolejowej WKD o drugi tor

Dzięki zakończeniu prac obejmujących rozbudowę linii kolejowej WKD pociągi na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska pojadą po obydwu torach bez ograniczeń. Wzrośnie częstotliwość kursowania pociągów do/z Grodziska Mazowieckiego: początkowo pojadą one w dni powszednie co 15-30 minut w godzinach szczytu oraz co 20-40 minut poza godzinami szczytu. Po zakończeniu prac na innym odcinku linii WKD, na terenie Warszawy, Grodzisk Mazowiecki zyska połączenia co 10-20 minut, zaś Milanówek co 30 minut.