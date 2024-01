Kunsztowna budowla zamiast błękitnego wieżowca? Tak mógłby wyglądać Plac Bankowy w Warszawie

Zachodnia pierzeja warszawskiego Placu Bankowego to jedno z pierwszych konsekwentnych, wielkoskalowych założeń architektoniczno-urbanistycznych w historii Polski. Niestety, powojenna odbudowa stolicy - będąca szansą dla dalszego regulowania tej części miasta - całkowicie zaburzyła harmonię klasycystycznego placu. Oprócz modernistycznego bloku we wschodniej pierzei postawiono bowiem dwudziestopiętrowy, całkowicie przeszklony wieżowiec - czytamy we wpisie.