Dwie awantury w samolotach lecących do Warszawy. "Tłumaczył się wysokim stresem związanym z pierwszym w życiu lotem" Alicja Glinianowicz

Jeden z pasażerów podróżujących ze Splitu do Warszawy zachowywał się agresywnie. Po interwencji strażników granicznych przeprosił i wyjaśnił, że jego zachowanie było wywołane stresem, gdyż jest to jego pierwszy lot samolotem. Do awantury doszło też na pokładzie maszyny lecącej z Amsterdamu. Tam jeden z pasażerów uderzył kolegę.