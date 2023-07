Dworek "Poniatówka" w Piasecznie koło Warszawy odzyskuje dawny blask. Posiadłość odwiedzał książę Józef Poniatowski

Dworek zwany “Poniatówką” pod Warszawą

Dworek "Poniatówka" jest to zabytek pochodzący z przełomu XVIII i XIX w. Prawdopodobnie wzniósł go Franciszek Ryx – od 1774 r. starosta piaseczyński. Mówi się, że w dworku bywał książę Józef Poniatowski, stąd jego nazwa. Budynek w stylu romantycznym znajduje się pośrodku parku miejskiego w Piasecznie, na osi ścieżki z miasta. Od kilkunastu miesięcy trwają intensywne pracę nad przywróceniem dawnego blasku "Poniatówce". Niebawem mieszkańcy miasta zyskają nowe miejsce, otwarte dla wszystkich.

Jak czytamy na stronie miejskiej miasta Piaseczna, ,,Dobra Chyliczki, do których należała “Poniatówka” w 1839 r. zostały zlicytowane. Majątek ośmiokrotnie zmieniał właścicieli, aż do roku 1891, kiedy został nabyty wraz z 4 włóknowym gospodarstwem przez Cecylię hr. Plater-Zyberkównę. Ona to ufundowała i założyła w Chyliczkach żeńską Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego. “Poniatówka”, jako budynek szkolny, pełniła funkcje mieszkalne dla nauczycielek, a następnie dla dziewcząt."