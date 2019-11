Europejski Boutiques. Luksusowe butiki przy Starym Mieście. Zajrzeliśmy do środka

Europejski Boutiques to ekskluzywny pasaż handlowy , który mieści się w parterach Hotelu Europejskiego. Znalazły się tam sklep oferujące produkty warte nawet… 300 tys. dolarów za sztukę. Oaza luksusu została otwarta 21 listopada. Wtedy przy Krakowskim Przedmieściu uruchomiono sklepy takich marek jak m.in. Brunello Cucinelli, La Marqueuse, Perfect Vision, SasArte oraz flagowy salon W.Kruk , oferujący biżuterię oraz zegarki luksusowych (marek takich jak Rolex, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Panerai i Breitling). Za kilka dni - 28 listopada - wystartuje pierwszy w Polsce butik Hermès oferujący torebki za zawrotne sumy sięgające setek tysięcy dolarów.

- W przestrzeni butikowej pojawią się długo wyczekiwane, a nieobecne dotąd w Polsce marki-symbole. Będzie to zwieńczenie naszej pracy nad przywracaniem Europejskiemu jego pełnej świetności. Po hotelu i części biurowej pod jednym dachem znajdzie się teraz cały wachlarz funkcji i usług, tworząc razem z butikami przy Placu Piłsudskiego i ulicy Moliera kluczowy luxury hub stolicy i najbardziej prestiżowy adres w Warszawie – mówiła nam na miesiąc przed otwarciem Katarzyna Lemańska, dyrektor wynajmu i marketingu firmy H.E.S.A.

Wraz z butikami w Europejskim otwarto również HE Concept Store. To autorski sklep podzielony na trzy części. Jedna z nich poświęcona jest modzie i designowi, w kolejnej napijemy się wina, a w jeszcze innej odbywać się będą spotkania i warsztaty.

HE Concept Store znajduje się na poziomie -1 tuż przy głównym wejściu do części butikowej. Do tego miejsca zejdziemy eleganckimi kręconymi schodami. Na miejscu, na powierzchni 330 mkw. kupić można produkty następujących polskich marek: