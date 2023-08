Festiwal Czasu Wolnego LABA 2023. Wspólne celebrowanie nicnierobienia podczas Festiwalu LABY w Jazdowie Katarzyna Glegoła

LABA to festiwal, jakiego jeszcze nie było! Co prawda od pierwszej edycji wydarzenia minęło już 6 lat, ale LABA się nigdy nie nudzi i przyciąga co roku coraz więcej labowiczów. Fundacja Przekrój wraz z Osiedlem Jazdów, tradycyjnie przygotowała to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich, którzy uwielbiają w pełni celebrować swój czas wolny. Już wkrótce w pierwszy weekend września będzie można wpaść na osiedle Jazdów w Warszawie na Festiwal Czasu Wolnego.