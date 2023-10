Festiwal Czekolady i Słodkości. W weekend Promenada zamieni się w krainę łasuchów. Wstęp darmowy

Kiedy odbywa się Festiwal Czekolady i Słodkości?

Od czwartku do soboty swoją ofertę zaprezentują wytwórcy ręcznie wyrabianej czekolady oraz słodyczy z całej Polski, wśród nich:

To będzie słodki koniec tygodnia w Promenadzie, prawdziwa gratka dla wszystkich którzy kochają czekoladę, ciasta, lody i pyszną kawę.

- Festiwal Czekolady i Słodkości to projekt, który powstał z miłości do czekolady, aby w unikalny sposób promować polskie manufaktury oraz krzewić kulturę jedzenia czekolady - informują organizatorzy wydarzenia.

Słodkie warsztaty

W czwartkowe popołudnie organizatorzy zapraszają dzieci w godzinach 16.00 - 17.30 na robienie lizaków z czekolady, a w godzinach 17.45-19.15 na robienie własnych słodkich tabliczek. Również w piątek i sobotę odbywać się będą kreatywne warsztaty i zabawy. W piątek od 16 do 17, najmłodsi będą mogli mogą wziąć udział w tworzeniu jesiennych kwiatów z papieru jadalnego a od 17.30 do 19 przygotować e swoją tabliczkę czekolady z Gangiem Czekoladożerców. Natomiast w sobotę w godzinach od 12 do 19 odbędzie się cykl warsztatów m.in.: tworzenie czekoladowych pralin i figurek z masy cukrowej.