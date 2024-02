Pracownia cukiernicza Tortelo zachwyca. Wizyta tutaj to uczta dla oczu i podniebienia. Słodkości niczym małe dzieła sztuki Martyna Konieczek

Wszechobecny róż, dżungla roślin i torty jak dzieła sztuki. Wszystko to znajdziecie w Tortelo - lokalu, który otworzył się w zeszłym roku na Ursynowie. Jest to pracownia cukiernicza połączona z kawiarnią, w której zjecie nie tylko przepyszne wypieki, ale także śniadanie czy lunch. Przy okazji nacieszycie się również wyjątkowym klimatem i wnętrzem. Sprawdźcie, co wyróżnia to miejsce w naszym artykule.