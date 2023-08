Imagine Dragons wystąpi w Warszawie. Zespół zagra w przyszłym tygodniu na PGE Narodowym. Będą duże zmiany w ruchu

Koncert Imagine Dragons w Warszawie 2023

Imagine Dragons koncertuje w ramach Mercury World Tour, promując album "Mercury - Acts 1 & 2". Ich pierwszy koncert odbył się 2 sierpnia na Smukfest w Danii. Zespół odwiedzi również Włochy Chorwację, Polskę , Litwę, Francję, Izrael i Grecję, grając 8 września finałowy koncert we francuskim Chambord Live.

Dojazd na koncert

Przed koncertem, o godzinie 17:00, ograniczany zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 21:00 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą kursowały również autobusy.

Jak zachęca WTP, wybierając się na stadion PGE Narodowy najlepiej wybrać metro - pociągi M2 będą podjeżdżały na stacje co kilka minut. Sprawny dojazd zapewnią także tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego.

Zmienione trasy autobusów

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku wyłączenia z ruchu ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godziny 17:00 do zakończenia rozwozu uczestników koncertu, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.