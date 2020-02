Imponujący wynik akcji „Ciepło z natury”. Zebrano już kilkaset ton choinek. Wciąż można oddawać świąteczne drzewka

Warszawiacy dobrze przygotowywali drzewka do odbioru. Niemal wszystkie choinki były poprawnie rozebrane z ozdób, wyjęte ze stojaków, a niekiedy wynoszone w opakowaniach ułatwiających sortowanie. Tak przygotowane do recyklingu choinki odbierane są przez operatorów, według harmonogramu wywozu odpadów - przypominają przedstawiciele stołecznego ratusza.

W tym roku iglaki odbierane będą sprzed domów warszawiaków do końca marca. Choinkę należy zostawić w miejscu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, na 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

Z roku na rok rośnie popularność miejskiej inicjatywy ekologicznej „Ciepło z natury”. Akcja polega na zbiórce choinek, które następnie wykorzystane zostaną do produkcji prądu. Wystarczy, że mieszkańcy pozostawią świąteczne drzewka w wyznaczonym miejscu i czasie, a operatorzy odbiorą je i przekażą do składu recyklingowego.

Wynik tegorocznej zbiórki jest naprawdę imponujący. Do tej pory udało się już zebrać aż 346 ton choinek. Co więcej - miejscy operatorzy nadal dostarczają kolejne kilogramy drzewek. Pracownicy ratusza szacują, że wynik zbiórki będzie jeszcze okazalszy niż zeszłoroczny. Wówczas udało się zebrać 1400 ton iglaków. Taka ilość pozwala na ogrzanie przez cały rok około 817 mieszkań o powierzchni 60 m2. Jedna tona choinek jest w stanie zastąpić około 450 kg węgla. W ten sposób zmniejsza się emisję dwutlenku węgla do atmosfery.