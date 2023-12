Spalarnia śmieci na warszawskim Targówku gotowa w 80 procentach. Rafał Trzaskowski: największa inwestycja komunalna w Polsce

Rozbudowa ZUSOK-u. Aktualny stan prac

Rafał Trzaskowski: największa inwestycja komunalna w Polsce

Ekologiczny obiekt

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK na Targówku to inwestycja wyjątkowa w skali całego kraju. Nowy obiekt powstaje zgodnie ze standardami BAT (Best Available Techniques), czyli najlepszych dostępnych technik. Dotyczy to zarówno rozwiązań inżynieryjnych, jak i oddziaływania inwestycji na otoczenie.

Zakład będzie bezpieczny ekologicznie. Zastosowane rozwiązania zminimalizują możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie. Na terenie obiektu pojawią się zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych. Przez cały ZUSOK przebiegać będzie ścieżka edukacyjna, która umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z procesem termicznego przetwarzania odpadów od wewnątrz.