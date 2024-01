Co gubią warszawiacy najczęściej? Bardzo długa lista. Te przedmioty zaskakują! Redakcja Warszawa

10,7 tys. rzeczy – tyle przedmiotów trafiło w 2023 roku do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych. Urząd Miasta poinformował, że to o 1,3 tys. więcej rzeczy, niż rok wcześniej. Co zazwyczaj gubią mieszkańcy Warszawy? Szczegóły w artykule.