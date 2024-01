Problemem, jak się dowiedzieliśmy, był brak decyzji środowiskowej. Spółka złożyła dokumenty dwa lata temu (dokładnie 16 kwietnia 2021 roku). Brakuje również drogi dojazdowej do garażu. Kością niezgody jest tu miejska działka o powierzchni 250 mkw. Musiałby zostać sprzedana lub przekazana inwestorowi, żeby uzyskać zgodę na budowę. Z tego co usłyszeliśmy, PFR chciał ją odkupić od miasta.

PFR Nieruchomości S.A, zamiast Mieszkania Plus chce ukończyć tę inwestycję w ramach „Fundusz mieszkań dla rozwoju”. Nie będzie tu możliwości dojścia do własności. Proponowane będą mieszkania na wynajem. - Nasze plany inwestycyjne (dotyczące Ratuszowej – red.) pozostają niezmienne. Niestety, w zakresie naszych warszawskich projektów nie jesteśmy w stanie ich realizować w zakładanym tempie, ze względu na opieszałość w wydawaniu niezbędnych decyzji administracyjnych – odpisało nam w listopadzie ubiegłego roku biuro prasowe firmy.

Co dalej z ex-Mieszkaniem Plus przy Ratuszowej?

Zapytaliśmy stołeczny ratusz o to, jak wygląda z ich perspektywy sytuacja z budową na Pradze-Północ. Okazuje się, że formalności związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej są już na ukończeniu. Jak ustaliliśmy decyzja została wydana z datą 15 grudnia 2023 roku. Obecnie czeka na uprawomocnienie. To pierwszy krok do rozpoczęcia budowy. Choć droga do wbicia pierwszej łopaty jest jeszcze daleka.

Dlaczego wydanie zgody trwało tak długo? Po pierwsze, pierwotna dokumentacja nie była kompleta. Ratusz kilkukrotnie prosił o uzupełnienie dokumentów. Inwestor też wnioskował o przesunięcie terminów złożenia dokumentów. Mimo wszystko, ratusz spotrzebował wiele miesięcy na wydanie ostatecznej decyzji. W końcu się udało.

- Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie zdecydowano, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wymaga to m.in. zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu (co nastąpiło na początku 2023 roku) oraz przedstawienia przez inwestora dodatkowej dokumentacji - tłumaczył nam w grudniu Jakub Leduchowski, rzecznik prasowy m.st. Warszawy. Wspomniane dokumenty zostały dostarczone.

Co dalej? Skoro jest już decyzja środowiskowa, można ubiegać się o pozwolenie na budowę. Przedstawiciele PFR Nieruchomości informują, że będą chcieli dokończyć ten projekt. - Skoro zainwestowaliśmy już w działkę, projekt i cały proces administracyjny, to chcemy doprowadzić to do końca - usłyszeliśmy. Nie oznacza to, że prace rozpoczną się szybko. Cały czas spółka potrzebuje pozwolenia na budowę.