Mieszkanie Plus przy Ratuszowej jednak powstanie? „Nasze plany pozostają niezmienne”

Przy Ratuszowej powstanie Mieszkanie Plus? Spółka przekazała nam, że wciąż chce tu budować. Problemem jest brak pozwolenia. - Do dziś nie otrzymaliśmy decyzji środowiskowej – odpowiada nam inwestor.

To miała być wizytówka całego projektu. Mieszkanie Plus niemal w centrum Warszawy. Eleganckie bloki, które wyszły spod ręki renomowanego krakowskiego biura BE DDJM Architekci, zaplanowano przy ul. Ratuszowej. To Praga-Północ, tuż obok ZOO, niecałe dwa kilometry od Zamku Królewskiego. Lokalizacja, w której nowej mieszkania zapewne zaczynałyby się od 20 tys. złotych za metr.

Państwowy deweloper planował aż 500 tanich mieszkań. Na wynajem lub z dojściem do własności, w dobrze zaprojektowanych budynkach o wysokości 4-7 kondygnacji. W parterach miały znaleźć się usługi (w tym np. kawiarnia), a pod ziemią niewielki parking. Ze względu na położenie zaplanowano mniej niż pół miejsca na mieszkanie. To podobne parametry jak dla TBS Ochota, który jest sztandarowym miejskim projektem w dziedzinie mieszkalnictwa i ograniczania użycia samochodów.

Dodajmy, że działka o powierzchni 1,7 hektara, poza blokami, miała składać się głównie z zieleni. Przeznaczono na nią aż 30 proc. terenu. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Kilka lat temu, gdy pokazywano te wizualizacje, planowano rozpoczęcie budowy w 2022 lub 2023 roku. Co dziś dzieje się z projektem?.

Koniec Mieszkania Plus. A co z Ratuszową?

W maju tego roku Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, przyznał, że program Mieszkanie Plus zostanie zamknięty. Dodał też, że program po prostu się nie sprawdził i nie przewiduje się stworzenia podobnego. Nieco inaczej wygląda to w przypadku sztandarowego projektu warszawskiego.

Zapytaliśmy biuro prasowe PFR Nieruchomości S.A. - które realizowało program – co dalej z osiedlem przy ul. Ratuszowej. Okazało się, że… projekt wcale nie został zamknięty. Czy inwestycja powstanie? mat. pras. - Nasze plany inwestycyjne (dotyczące Ratuszowej – red.) pozostają niezmienne. Niestety, w zakresie naszych warszawskich projektów nie jesteśmy w stanie ich realizować w zakładanym tempie, ze względu na opieszałość w wydawaniu niezbędnych decyzji administracyjnych – odpisało nam biuro prasowe firmy.

Problemem, jak się dowiedzieliśmy, jest brak decyzji środowiskowej. Spółka złożyła dokumenty dwa lata temu (dokładnie 16 kwietnia 2021 roku). Do tej pory nie ma odpowiedzi. Czy inwestycja powstanie? mat. pras. Jest jeszcze jeden problem. Spółka nie uzyska pozwolenia na budowę, dopóki nie wyznaczy drogi dojazdowej do garażu. A ta może przebiegać wyłącznie przez nieruchomość należącą do m.st. Warszawy. To działka o powierzchni 250 mkw.

- Na tym terenie ma znajdować się jeden ze zjazdów do garażu podziemnego oraz przyłącza do sieci. W grudniu 2021 została rozpoczęta procedura sprzedaży tego terenu, która nie została zakończona do dziś – tłumaczy spółka. Zapytaliśmy przedstawicieli stołecznego ratusza o te dwie sprawy: decyzję środowiskową dla Ratuszowej oraz ewentualną chęć sprzedaży ziemi. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Będziemy aktualizować ten artykuł.

