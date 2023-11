Miasto sprzedaje trzy mieszkania w centrum. Cena promocyjna! Taniej niż w bloku na Pradze

Mieszkania znajdują się w przeszło stuletnich kamienicach przy ul. Noakowskiego 10 i 12 oraz przy Al. Jerozolimskich 49. Jednak na sesji nie będzie głosowana sprzedaż, a obniżenie bonifikaty. W skrócie, rzecz w tym, że są to lokalne komunalne, a w związku z tym nabywca mógłby ubiegać się nawet o 50 proc. bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę. Po przegłosowaniu zmian maksymalna bonifikata zostanie obniżona do 0,01 proc.

Na czwartkowej sesji Rady Warszawy głosowane będą trzy punkty dotyczące mieszkań. Warszawa chce sprzedać spore lokale komunalne w kamienicach, w samym centrum miasta. To „łakomy kąsek” dla deweloperów lub osób z grubszym portfelem.

- Ten punkt staje na radzie, ponieważ w innym przypadku przyszły właściciel mógłby się domagać bonifikaty 50 proc. To najistotniejsze (żeby tej bonifikaty nie było – red.) - mówi mi Paweł Siedlecki, rzecznik dzielnicy Śródmieście.

W projekcie uchwały zostało to szczegółowo wyjaśnione. „Mając na uwadze bardzo dobrą lokalizację nieruchomości oraz stan techniczny budynku, zastosowanie bonifikaty w wysokości 50 proc. od ceny sprzedaży ww. lokalu ustalonej w przetargu nie wydaje się uzasadnione ze względów ekonomicznych.”

Jakie mieszkania sprzedaje Warszawa?

Wszystkie trzy mieszkania znajdują się w kamienicach objętych ochroną konserwatorską. Co ważne, nie ma wobec nich żadnych roszczeń. Najbardziej prestiżowe wydaje się mieszkanie przy Al. Jerozolimskich 49. To piękna kamienica wczesnomodernistyczna z 1913 roku. Wzniesiono ją według projektu czołowego architekta tamtych lat - Józefa Napoleona Czerwińskiego dla dr Józefa Dawidsohna i inż. Salomona Kadyńskiego. Co więcej, w 2010 roku zakończył się generalny remont budynku.