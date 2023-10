Imprezy w Warszawie 20 - 22 października. Najciekawsze wydarzenia weekendu. Będzie się działo! Barbara Woźnica

Wielka Integracja Studentów to okazja do dobrej zabawy, poznania nowych znajomych i zintegrowania się z innymi studentami. W klubie Opera czterech DJ-ów z różnych stron Polski rozgrzeje parkiet do czerwoności. KIEDY: 20 października, godz. 22 - 4 GDZIE: Opera Club Warszawa, pl. Teatralny 3 WSTĘP: od 24 zł 123rf / zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 20-22 października. Co będzie się działo w weekend? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, garażówki czy targi roślin. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 20 do 22 października 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.