Jaki PGE Narodowy w 2020 roku? Stadion będzie domem reprezentacji Polski na kolejne lata

Cieszę się z faktu przedłużenia umowy na kolejne lata. To stadion, na którym nasi piłkarze lubią grać, to miejsce, do którego kibice chętnie przychodzą wspierać drużynę narodową, tutaj nie przegrywamy. Jestem przekonany, że przez kolejne 4 lata dalej będziemy przynosić wielką satysfakcję naszym kibicom (...) - mówił Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN

W poniedziałek, 27 stycznia, władze PGE Narodowego i Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformowały o przedłużeniu umowy na organizację meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w Katarze (2022 r.) oraz Mistrzostw Europy w Niemczech (2024 r.). Oznacza to, że wszystkie te spotkania, w których nasza kadra wystąpi w roli gospodarza, rozegrane zostaną na stadionie PGE Narodowym. Tym samym obiekt położony przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 przez co najmniej kolejne 4 lata będzie Domem Polskiej Reprezentacji.

Do kwestii murawy odniósł się także prezes PGE Narodowego - Włodzimierz Dola, dla którego poniedziałkowe ogłoszenie zawarcia porozumienia z PZPN było pierwszym wystąpieniem medialnym w nowej roli. Następcę dostawcy trawy (do tej pory firma Trawnik Producent) poznamy w przyszłym tygodniu. Według informacji, jakie przekazał gospodarz obiektu - przygotowanie dokumentacji przetargowej jest już w końcowej fazie.

- Ostatnie półtora miesiąca poświęciłem na to, żeby dobrze przeanalizować sytuację operatora PGE Narodowego. Zająłem się też przygotowaniem szeregu różnego rodzaju dokumentów - m.in. przetargu na murawę - mówił Dola w rozmowie z naszemiasto.pl. Dlaczego wcześniej nie rozmawiał z mediami? - Chciałem się spotkać w momencie, w którym będę mógł zakomunikować powyższe treści. Teraz nadszedł odpowiedni czas, by o tym rozmawiać - tłumaczył prezes PGE Narodowego. I zapewnia, że obiekt będzie otwarty dla dziennikarzy. Pierwsze wnioski, jakie towarzyszą Doli po zapoznaniu się ze specyfiką pracy na nowym stanowisku? - Jest to stadion, z którego wszyscy Polacy powinni być dumni. Jako prezes będę czynił wszystko, aby nie tylko mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej - ale wszystkie inne aktywności, jakie się tu odbywają - były dostępne dla całych rodzin - deklaruje gospodarz. Czy wraz z nowym dostawcą trawy i zmianą metodyki pracy nad jakością murawy nadejdą kolejne przekształcenia? W tej kwestii Włodzimierz Dola zachowuje powściągliwość. - Niezależnie od wydarzenia - czy to koncert, czy mecz piłkarski - PGE Narodowy musi być przygotowany w sposób optymalny i to jest moje zadanie - podsumował prezes PL.20212+.