Jeden z najpiękniejszych zabytków na Mazowszu. Podwarszawski pałac z XVII w. zachwyca. Idealne miejsce na wycieczkę

Na jednym z dokumentów przy dacie powstania pałacu widzimy dwie daty

Jedna to okolice roku 1625, a oprócz tego druga połowa XIX wieku. W podpunkcie "Autorzy i data budowy i przebudowy" czytamy: zbudowany (zamazane) ok. 1620, odbudowany 1717. Przebudowany 1784 przez S.B (nieczytelne). Rozbudowany 1852-7 przez F.M. Lanciego i 2. p. XIX i XX [wieku - przyp. red.]. Prawdopodobnie uległ on zatem zniszczeniu (np. pożar lub zalanie - to tereny podmokłe) lub przebudowie.