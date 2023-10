Jesień pod znakiem kina w Warszawie. Masa festiwali filmowych. Gratka dla wszystkich widzów

Ukraina! Festiwal Filmowy

LET'S DOC: Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni

Od 21 do 29 października będzie można zobaczyć LET'S DOC, nowe wydarzenie organizowane przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. To festiwal filmów dokumentalnych skierowanych do młodszych widzów w wieku od 10 do 18 lat. Później festiwal będzie miał swoją wirtualną odsłonę na platformie VOD Warszawa.