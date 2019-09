Kamienica Zagadek, Warszawa. Nowe miejsce, nowy pokój i masa niespodzianek dla najmłodszych

Kamienica Zagadek to escape room stworzony specjalnie dla dzieci. Na najmłodszych czeka pełen tajemnic Gabinet Podróżnika . Pod okiem animatorów młodzi poszukiwacze przygód będą mogli rozwiązywać zagadki. Animacje i stopień trudności dopasowany jest każdorazowo do wieku dzieci biorących udział w zabawie.

Kamienica Zagadek to wyjątkowe miejsce na dziecięcej mapie Warszawy. To miejsce zostało pomyślane i zaprojektowane z myślą o małych odkrywcach.

W ostatnich tygodniach, podczas prac remontowych w budynku odkryto tajemniczy pokój, który okazał się prywatnym gabinetem tegoż legendarnego podróżnika. Jest w nim wiele pamiątek z jego podróży, książki, osobiste przedmioty. Pośród nich znaleźliśmy także list do jego siostry. Pisze w nim o legendarnym Kielichu Wiedzy.

Każdy śmiałek, który spróbuje odnaleźć ukryte naczynie, będzie mógł wraz z grupą przyjaciół przeżyć niezwykłą przygodę. Jednak, kto wejdzie do gabinetu podróżnika, opuści go jedynie jeśli zdobędzie to, po co przyszedł.

Kamienica Zagadek to miejsce przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Z escape roomu można korzystać w grupie od 2 do 8 osób. Na rozwiązanie zagadki mali odkrywcy mają godzinę.

Wielki otwarcie

Wielkie Otwarcie Gabinetu Podróżnika nastąpi w sobotą 28 września. Tego dnia przy ul. Wita Stwosza na 59a na małych odkrywców będzie czekać wiele atrakcji, które Kamienica przygotowała wspólnie z Rozkminkami.