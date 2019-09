Karta Warszawiaka. Niedługo mija termin przedłużenia e-hologramu

Warszawski ZTM przypomina wszystkim posiadaczom Karty Warszawiaka i Karty Małego Warszawiaka, aby przedłużyli oni ważność swoich e-hologramów. Tylko wtedy zachowają oni prawo do przywilejów wynikających z ich posiadania. Sama procedura przedłużenia e-hologramu jest banalnie prosta i zajmuje kilkanaście sekund. Może właśnie dlatego wiele osób odkłada to na ostatnią chwilę. A to prosta droga do przegapienia terminu.

**CZYTAJ TAKŻE:

**