Kino samochodowe, Warszawa 2020. Już w maju obejrzymy filmy siedząc w samochodach

Pomysł na rozrywkę w czasie pandemii? Kino samochodowe!

Koronawirus wymusił zamknięcie wszystkich placówek kulturalnych, w tym kin, do odwołania. Kinomaniakom nie pozostało więc nic innego, jak cieszenie się seansami we własnych mieszkaniach. Wygląda jednak na to, że już wkrótce dla spragnionych wrażeń widzów pojawi się alternatywa - kino samochodowe pod chmurką. O wydarzeniu poinformowali na Facebooku organizatorzy.

W tym trudnym czasie życie towarzyskie w Warszawie zostało zredukowane do minimum. Restauracje, obiekty rekreacyjne i kulturalne są w większości zamknięte a imprezy anulowane. Aby zapewnić Wam przyjemne wrażenia w czasie społecznego dystansu, uruchomiamy Auto Kino Warszawa. Codziennie na dużym ekranie będą wyświetlanie popularne i lubiane przez wszystkich filmy. Widzowie mogą oglądać je z własnego samochodu - czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Jak podkreślają organizatorzy Auto Kino Warszawa, ''kino samochodowe jest realizowane zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i zasadami postępowania w przestrzeni publicznej''.