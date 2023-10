Kolejna "szkolna ulica" powstała na Ursynowie. Samochody nie podjadą rano pod placówki edukacyjne. "Tworzyły chaos"

Bezpieczniej w porannych godzinach szczytu

Szkoła Podstawowa nr 303 na Ursynowie ma dwie siedziby i jednocześnie jest jedną z większych pod względem liczebności. W bezpośrednim otoczeniu budynku Koncertowa 4 krzyżują się drogi uczniów z obu lokalizacji. Pomiary, które Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził na początku września, wykazały, że w szczytowym momencie szkolnego poranka, w godzinach 7:30 – 8:30 pod wejście do szkoły próbuje podjechać prawie 45 samochodów.

W tym samym czasie z tej przestrzeni korzysta blisko 360 osób – dzieci, rodziców i pracowników szkoły oraz mieszkańców. W tej grupie blisko 90 osób to piesi idący do budynku szkoły Koncertowa 4, a prawie 160 idzie w kierunku budynku przy ul. Koncertowej 8, do którego uczęszczają najmłodsi uczniowie szkoły.