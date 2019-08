Kolejowy Most Gdański. Nowa konstrukcja jest już niemal gotowa. Po remoncie pociągi pojadą nawet 120 km/h [ZDJĘCIA]

Kolejowy Most Gdański

Most Gdański jest w trakcie sporej rewitalizacji. Stare przęsła zostaną wymienione na bardziej wytrzymałe. Wszystko po to, aby pociągi poruszające się mostem mogły rozwijać większe niż do tej pory prędkości. Ponadto most będzie w stanie utrzymać także cięższe niż do tej pory składy. Inwestycja pochłonie 75 mln złotych. Remont ma zakończyć się późnym latem 2019 r. Sprawdziliśmy, jak postępują prace przy budowie mostu. Zobaczcie na zdjęciach poniżej.