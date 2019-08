„Kolumb” bohater czy rozbójnik? Tajemnicze losy żołnierza, przemytnika i marynarza

Brawurowa akcja wydarzyła się 3 sierpnia 1944 roku. Krzysztof Sobieszczański ps. „Kolumb” nie mógł trzymać kierownicy, gdyż dwa dni wcześniej odłamki granatu poharatały mu rękę. Antoni Wojciechowski ps. „Antek” dostał w nogi. Obaj należą do „Kolegium A”, jednego z najbardziej doświadczonych oddziałów walczących w powstaniu. Wywodzi się z Kedywu, czyli grupy sabotażowo-dywersyjnej Armii Krajowej . O jej działaniach można by nakręcić niejeden film sensacyjny.

„ Antek ” kręci kierownicą, „ Kolumb ” naciska naraz hamulec i sprzęgło. Furgonetka Kedywu odwraca się z piskiem. Po chwili sunie na wstecznym w kierunku czołgu. Z paki lecą granaty przeciwpancerne. Niemieccy żołnierze wyskakują. Poddają się. Powstańcy przejmują czołg, jeden z dwóch zdobytych w czasie walk. Nazwą go „Magda”, prawdopodobnie na cześć partnerki jednego z żołnierzy. Naprawią, namalują na nim biało-czerwoną szachownicę oraz powstańczą kotwicę i wyślą do boju.

„Panterki” pomogły Polakom 31 sierpnia, podczas wycofywania się ze Śródmieścia. Dowódca oddziału „Zośki” - Andrzej Romocki ps. „Morro” - nakazał ukrywającym się przez cały dzień w piwnicach Pałacu Zamoyskiego żołnierzom zdjęcie opasek i ubranie bluz SS. W ten sposób pod osłoną nocy przeszli przez silnie obstawiony Ogród Saski. Niemcy byli pewni, że to ich kompani. Strzały „przywitały” ich dopiero od zdezorientowanych żołnierzy AK. Na szczęście szybko przerwano ostrzał. Ten podstęp uratował im życie. Był to bowiem jedyny oddział, który ewakuował się górą, a nie kanałami.

„Kolumb” już wtedy nie walczył. Raniony w rękę sprawdzał się jako pół-kierowca, w duecie z „Antkiem” do 11-12 sierpnia wozili rannych z Woli na Stare Miasto. Potem szpital. Emil Marat, który w książce „Sen Kolumba” szczegółowo prześledził jego losy, nie znalazł informacji czy znów został trafiony, czy ręka wymagała dalszej rehabilitacji. Wiadomo jednak, że oddział „Kolumba” został zdziesiątkowany i włączony do batalionu „Zośka”. Sobieszczański na front wraca po tygodniu. Nie na długo, bowiem w czasie walk na Konwiktorskiej (23/24 sierpnia) zostaje trafiony w kolano. To dla niego koniec walki.

Resztę powstania „Kolumb” spędzi w szpitalu. Najpierw „Pod Krzywą Latarnią”, ale po tygodniu przyjdzie rozkaz ewakuacji do Śródmieścia. - Nastąpiła ewakuacja kanałami. Wyszedłem (…) na Długiej, wziąłem lekko rannych, między innymi oczywiście mojego przyjaciela „Kolumba” i tych, którzy chodzili - wspominał Jerzy Kaczyński, pseudonim „Doktor Bogdan”. - Reszta musiała zostać. Schowałem broń za pazuchę, no i poszliśmy (…). W kanałach było bardzo „wesoło”, po kolana szamba i włazy nad nami przez które Niemcy od czasu do czasu wrzucali granaty, tak że każde przejście pod włazem to była potworna droga - opowiadał „Doktor Bogdan”, który leczył „Kolumba” w czasie Powstania Warszawskiego. Później obaj dzielili jeden barak w obozie dla jeńców wojennych, w niemieckim Zeithein nad Łabą. Z którego zresztą „Kolumb” uciekł. Ku przygodzie.

Nietypowy bohater

Krzysztof bierze udział w wielu brawurowych akcjach podczas wojny. W Kedywie jeździ przebrany za oficera SS (biegle mówi po niemiecku), uczestniczy w akcji kradzieży leków z fabryki medykamentów Ludwika Spiessa na Tarchominie oraz wysadzeniu pociągu Nazistów pod Warszawą. To ważny członek oddziału „Stasinka”, często delegowany do plutonów egzekucyjnych.