Wyjątkowe zdjęcia Warszawy z lipca 1944. Stolica tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego

Jak wyglądałaby Warszawa, gdyby nie Powstanie Warszawskie? To pytanie, które zadaje sobie wielu miłośników historii. Zryw narodowy z 1 sierpnia 1944 miał tragiczne konsekwencje. Poza śmiercią 150-200 tysięcy osób, zniszczono też większość miejskiej zabudowy. Szacuje się, że tylko w czasie walk zniszczono ok. 25 proc. budynków, a po upadku Powstania, na skutek "Planu Pabsta" poziom zniszczeń osiągnął aż 80 procent.

W niemieckich archiwach kryją się zdjęcia lotnicze, które Naziści robili w 1944 roku. Kilka lat temu wykorzystało je Muzeum Powstania Warszawskiego do akcji pokazującej ogrom zniszczeń miasta. Teraz za przeczesywanie Bundesarchiv w Berlinie zabrali się miłośnicy historii ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce.

Pokazali oni lotnicze zdjęcia Warszawy z lipca 1944 roku. Widać na nich m.in. Pałac Saski, Plac Teatralny czy Stare Miasto. Szczegóły w galerii poniżej.