Komunikacja miejsca w Warszawie na Sylwestra i Nowy rok. Spore zmiany dla pasażerów. Mniej kursów, zawieszone linie

Okres świąteczno-noworoczny to, jak co roku, spore zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Wiele dni jest wolnych od pracy i sporo mieszkańców opuszcza wtedy stolicę. Mniej pasażerów korzysta z komunikacji miejskiej, dlatego stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego przygotował zmiany w rozkładach.

27-30 grudnia

Od 27 do 29 grudnia autobusy zasadniczo będą jeździły według rozkładów dnia powszedniego, z zawieszeniem kursowania lub korektą rozkładów i tras wybranych linii. Nie będzie kursów szkolnych i podjazdów pod szkoły.

Tramwaje w godzinach szczytu przyjadą na przystanki co 5 lub co 10 minut, poza szczytem co 7 i pół minuty lub co 15 minut. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało co 3 minuty i 30 sekund, a w noc z 29 na 30 grudnia będą nocne kursy.