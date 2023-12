Luksusowa inwestycja w Warszawie. W miejscu dawnego Pasażu Simonsa. Mieszkania po prawie 100 tys. za metr?

Spółka BBI Development rozpoczyna przygotowania do kolejnego projektu. W 2024 roku rozpocznie się budowa luksusowego apartamentowca w Śródmieściu. Stanie on przy ul. Długiej, w miejscu dawnego Pasażu Simonsa. Przypomnijmy, że wcześniej inwestycję blokował Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jak ustaliliśmy, obecnie nie ma żadnych przeszkód do rozpoczynania budowy.

Pasaż Simonsa. Dawne warszawskie centrum handlowe

Jak słyszymy, nowy budynek kubaturowo ma nawiązywać do dawnego Pasażu Simonsa. Przypomnijmy, że był to obiekt biurowo-handlowy zbudowany w 1903 roku na polecenie berlińskiego kupca. W międzywojniu było to jedno z najbardziej znanych miejsc w Warszawie. W 1939 roku zniszczone na skutek bombardowań. W 1944 roku Pasaż Simonsa stał się ważną redutą powstańczą. Po upadku Powstania Warszawskiego został zburzony. Nigdy go nie odbudowano.