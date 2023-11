Koncert Die Antwoord w Warszawie. Powstała petycja o odwołanie wydarzenia. "Organizowanie ich koncertu w Polsce jest skandaliczne"

(...) Wyznał, że został adoptowany przez nich w wieku 9 lat, a wybrany miał zostać ze względu na jego rzadką chorobę - hipohidrotyczną dysplazję ektodermalną. Ninja i Yolandi wielokrotnie zmuszali go do występowania w ich teledyskach - w tym do "DntTakeMe4aPoes", w którym zmuszony został do odegrania traumatycznego dla niego zdarzenia z przeszłości. (...) Tokkie miał być zmuszany przez swoich przybranych rodziców do rozbierania się, oferowano mu alkohol, narkotyki, pokazywano pornografię. Yolandi miała również obnażać się zarówno przy nim, jak i przy jego młodszej siostrze, często będąc pod wpływem alkoholu. Choremu chłopakowi wmawiano także, że jest diabłem - czytamy w petycji.