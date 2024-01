Koniec strajku WKD. Pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej wracają do kursowania. Jest porozumienie maszynistów z zarządem spółki

24 stycznia ruszyły kolejne rozmowy pomiędzy strajkującymi maszynistami Warszawskiej Kolei Dojazdowej, a zarządem spółki. Po godzinie 15:00 w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że mediacje zakończyły się sukcesem. Oznacza to koniec protestu i powrót pociągów do kursowania.

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że w środę 24 stycznia, zarząd spółki WKD w ramach przeprowadzonych rozmów osiągnął porozumienie ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce. Oznacza to, że strajk generalny ZZMK zostaje zakończony. Od godziny 15:00 pociągi WKD nie zostaną zatrzymane, lecz będą kursować zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy - przekazała Warszawska Kolej Dojazdowa w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Jak przekazał portal "Radio dla Ciebie", związek zawodowy przystał na propozycję zarządu WKD i stanęło na 700 złotych podwyżki od 1 lutego.

Strajk maszynistów WKD

Przypomnijmy, że strajk generalny maszynistów WKD rozpoczął się 18 stycznia. Kolejarze zapowiadali, że trwać będzie do skutku, we wszystkie dni robocze. Oznaczało to wstrzymanie ruchu pociągów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00, z wyjątkiem weekendów.

- Za dialog ze związkami zawodowymi odpowiada zarząd spółki. Natomiast odpowiadając na pytanie czy mamy zabezpieczone w naszym budżecie pieniądze na ekstra podwyżki - nie mamy. Tak jak powiedziałem budżet był tak konstruowany by to nie przekraczało 15% - mówił podczas konferencji poświęconej budżetowi Sejmiku Mazowsza na 2024, marszałek województwa Adam Struzik. Zaskakujące były słowa marszałka Struzika dotyczące samego strajku: - Bardzo szybko podjęto decyzję o strajku. Ja bardzo negatywnie oceniam formę tego strajku, bo maszyniści celowo postanowili strajkować w godzinach szczytu. Ludzie dojeżdżają do pracy i oni wiedzieli, że to będzie bolesny strajk. Przypomnijmy jednak, że wcześniej przeprowadzono m.in. strajk ostrzegawczy. Marszałek zaapelował o refleksję do maszynistów w tej sprawie. Szczegóły dotyczące strajku znajdziecie tutaj. Aleksy Witwicki

Związkowcy rozważali zaostrzenie protestu

Jak mówił nam Sławomir Centkiewicz, wiceprezydent Związku Zawodowego Kolejarzy w Polsce, gdyby strajk został przesunięty na marzec to zostałby upolityczniony w związku ze zbliżającymi się wyborami. Wybrano taką formę w okresie ferii, kiedy z kolei nie musi korzystać część młodzieży.

- Mam duży szacunek do Pana Marszałka, to wielki przyjaciel kolei, ale oceniam tę wypowiedź w kategorii socjotechniki. Oczywiście nigdy nie ma dobrego terminu na strajk, ale wybraliśmy najlepszy jaki był możliwy do wybrania - tłumaczy w rozmowie z nami.

Jak usłyszeliśmy, dzisiaj mieli rozmawiać ze sobą maszyniści we własnym gronie ze związkowcami, a o 12:00 ruszyły ponownie rozmowy z zarządem spółki. Na stole są w zasadzie wszystkie opcje. Nikt nie wyklucza porozumienia, ale jeśli dzisiejsze rozmowy nie przyniosą efektu to kolejarze rozważają także bardziej zaostrzoną formie strajku. Co to może oznaczać? Być może wydłużenie godzin zatrzymania pociągów lub całkowite wstrzymanie ruchu. Centkiewicz przypomina, że zarząd WKD jak dotąd nigdy nie musiał borykać się z taką sytuacją, ze strajkiem. - Od 15-20 lat na kolei zawsze potrafimy się porozumieć. Myślę, że zarząd spółki powinien to wszystko jeszcze raz przemyśleć i zrozumieć nasze argumenty - dodaje.

- Ja rozumiem, że w całej Europie, w Niemczech też, maszyniści strajkują, że jest moment w którym jest nadzieja na wymuszenie tych podwyżek. Nie uchylamy się, że znajdziemy jakieś rozwiązanie finansowe, ale to będzie oznaczało zwiększenie dotacji do obu spółek - mając na myśli WKD i Koleje Mazowieckiej, mówił z kolei wczoraj marszałek Struzik.

Komunikacja zastępcza

O strajk pytaliśmy przedstawicieli Warszawskiego Transportu Publicznego. - WKD obsługuje przede wszystkim dojazdy mieszkańców aglomeracji i dalej my przejmujemy obsługę transportową na terenie Warszawy. Za transport zastępczy na terenie podwarszawskich gmin odpowiadają odpowiednie lokalne spółki tam. Natomiast my rozważamy wsparcie dodatkowej obsługi komunikacyjnej kilkoma autobusami na wysokości węzła "Salomea" - mówiła dyrektor Katarzyna Strzegowska.

Przewoźnik przekazuje, że wszystkie ważne bilety WKD będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Warszawska Kolej Dojazdowa zwraca się z prośbą do wszystkich pasażerów o skorzystanie z pociągów uruchamianych przez spółkę Koleje Mazowieckie na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna na podstawie wszystkich biletów jednorazowych i okresowych WKD.

"Po zatrzymaniu pociągów na określonych stacjach i przystankach osobowych zostaną podstawione autobusy umożliwiające kontynuację podróży na relacji do stacji docelowej określonej odpowiednio dla unieruchomionego pociągu. Autobusy zostaną podstawione tylko w rejonie tych stacji/przystanków osobowych, na których zatrzymają się pociągi objęte godzinami strajku generalnego. W porze porannego szczytu przewozowego ok. godz. 6:00 zostały zatrzymane pociągi na następujących stacjach/przystankach osobowych: stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska (kierunek Warszawa), stacja Podkowa Leśna Główna (kierunek Warszawa oraz kierunek Grodzisk Mazowiecki),

przystanek osobowy Malichy (kierunek Warszawa oraz kierunek Milanówek)" - informuje WKD. Autobusy będą jeździły od dworca, do dworca. Szczegóły rozkładu tutaj.

