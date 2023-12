Korek na warszawskim Targówku. Kierowca nie zaciągnął hamulca. Auto zjechało na ulicę i zablokowało ruch

Straż Miejska: pamiętajmy o hamulcach

Szczególnie wdzięczny był "bogu ducha winny” mieszkaniec nieodległego bloku, który w ten sposób dowiedział się o uszkodzeniu swojego auta. Formalnościami związanymi z ukaraniem sprawcy kolizji zajęli się policjanci, którzy wspólnie ze strażnikami zepchnęli tarasujący drogę pojazd z powrotem na miejsce parkingowe i zabezpieczyli klinami - czytamy w komunikacie.

Straż Miejska zaapelowała do wszystkich kierowców o to, by pamiętali o zaciąganiu ręcznego hamulca po zaparkowaniu pojazdu. Służby podkreśliły, że należy zwracać na to szczególną uwagę podczas świąt, gdyż magiczna, rodzinna atmosfera może sprzyjać rozkojarzeniu.