Kurs on-line na patent Sternika Motorowodnego do wyboru jednodniowy lub weekendowy. Po teorii jak tylko warunki na to pozwolą kursant odbywa 1- 2 godziny pływania motorówką w indywidualnie ustalonym terminie do wyboru na Jeziorze Zegrzyńskim lub w Centrum Warszawy w Porcie Czerniakowskim. CENA: 370 zł WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne