Koronawirus. Taksówkarze będą rozwozić zakupy z Tesco. Nowa usługa w Warszawie

W związku z panującą sytuacją i bardzo dużą liczbą zamówień w sklepach internetowych, Tesco połączyło siły z korporacjami taksówkowymi. Zakupy złożone przez stronę internetową będą dostarczane przez kierowców FREE NOW oraz 99RENT. - Dzięki tej współpracy będziemy mogli dostarczyć jeszcze więcej zamówień i pomóc Wam przejść przez ten trudny okres - informuje Tesco w oficjalnym komunikacie. Cena usługi dostawy jest obliczana indywidualnie dla każdej dostawy, jako suma kwoty bazowej 6 zł oraz kosztu przejazdu każdego kilometra od sklepu realizującego zamówienie do miejsca dostawy w wysokości 1,90 zł za kilometr .

Aby skorzystać z dostawy przez taksówkę, wystarczy dokonać zakupów na stronie ezakupy.tesco.pl. W polu „Instrukcje dla osób wydających zamówienie”, wybrać dostawa taxi oraz dokładny adres dostawy. - Gdy skompletujemy Twoje zamówienie, skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o zamiennikach. Jeżeli któryś z zamienników Ci się nie spodoba, usuniemy go z zamówienia i odliczymy od ostatecznej ceny zakupów. Podczas rozmowy pracownik potwierdzi również adres dostawy - tłumaczy Tesco. W kolejnym etapie zamówienie zostanie przekazane kierowcy, który dostarcza je pod drzwi. - Podczas odbioru kierowcy płacisz wyłącznie za transport kartą przy drzwiach. Natomiast rozliczenie za same zakupy następuje za pośrednictwem płatności online - wyjaśnia Tesco.

Zakupy on-line z Biedronki

Biedronka wprowadza opcję zakupów z dostawą pod drzwi. Sieć obiecuje, że zakupy dotrą do zamawiającego w czasie krótszym niż godzina. Katalog liczący niemal 1000 pozycji, podzielono na najważniejsze kategorie m. in.: warzywa i owoce, mięso, ryby i wędliny, pieczywo czy napoje. Zakupy można zrobić poprzez aplikację Glovo. Ceny artykułów w aplikacji są takie same jak w sklepie stacjonarnym - obowiązują także promocje. Opcja zamawiania produktów z Biedronki dostępna jest dla warszawiaków, ale też dla mieszkańców Łodzi, Krakowa, Katowic, Poznania, Szczecina, Gdańska, Gdyni, Sopotu i Wrocławia. Więcej informacji TUTAJ.