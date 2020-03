Koronawirus w Warszawie. Ograniczono dozwoloną liczbę osób w komunikacji miejskiej. A autobusie tylko 20 osób

Z tego co się wstępnie dowiedzieliśmy, miasto nie zamierza wyznaczać osób, które będą liczyć podróżnych wsiadających do komunikacji. Ratusz liczy na zdroworozsądkowe podejście samych mieszkańców. Warszawa wychodzi z założenia, że wyznaczanie osób do liczenia pasażerów przy 1100 autobusach oraz 260 tramwajach kursujących jednocześnie po mieście, byłoby trudne do zrealizowania. Może się okazać, że przepisy do takiego rozwiązania ostatecznie Warszawę zmuszą.