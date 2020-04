Koronawirus, Warszawa. Powstał kolejny mobilny do wykonywania testów

Onkotaxi. Darmowy transport dla pacjentów onkologicznych w Warszawie

Onkotaxi to akcja, która ma umożliwić pacjentom onkologicznym dojazd do ośrodków medycznych za pomocą bezpłatnych taksówek. Chorzy na raka z obniżoną odpornością szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe....