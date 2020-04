Koronawirus "zamroził" wyjazd ze stolicy. Tak wygląda ruch na drogach wyjazdowych z Warszawy

Zmiany w przemieszczaniu się kierowców prezentują poniższe grafiki. Kolorem czarnym zaznaczono gminy, do których kierował się największy ruch, jaśniejszy kolor oznacza mniejszą częstotliwość wyjazdów.

Czy wybuch epidemii koronawirusa przyczynił się do przemieszczania kierowców w Warszawie i wyjazdów z miasta? Specjaliści zbadali zmiany w ruchu na przestrzeni ostatnich tygodni. - Postanowiliśmy przeanalizować przejazdy z Warszawy, w której odnotowanych jest najwięcej zakażonych osób na koronawirusa wśród miast wojewódzkich w Polsce. W badaniu ujęliśmy wszystkie piątki marca i pierwszy piątek kwietnia, dzięki czemu widać jak zmieniły się tendencje w przejazdach - komentuje Magda Zglińska, Yanosik. Biorąc pod uwagę statystyki, można wysnuć wniosek, że mieszkańcy stolicy w dużej części ograniczyli wyjazdy z miasta.

Z Warszawy do Łodzi, Krakowa i Lublina

Łódź, Radom, Lublin i Kraków w pierwszych tygodniach marca znajdują się wysoko w “rankingu” miejsc docelowych kierowców z Warszawy. Częstotliwość wyjazdów do tych miejsc jest podobna jak do gmin będących w bliskiej odległości od stolicy Polski. Z tygodnia na tydzień widać jak zmienia się tendencja i podróże do tych miast “topnieją”.