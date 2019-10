Królewski Ogród Światła 2019 / 2020: Wilanów rozbłyska 20 października. Wiemy, jak będzie wyglądał

Ogród Światła 2019/2020: godziny

Królewski Ogród Światła powraca, by rozświetlić jesienno-zimowe wieczory także i w tym sezonie. Jak co roku, Wilanów zaprasza swoich gości już po zapadnięciu zmroku na wspólne podziwianie przygotowanych atrakcji. Pierwsze spotkanie z królewskim ogrodem już w w najbliższy weekend, czyli 19 października. Spacer wśród rozświetlonych alejek będzie możliwy od godziny 17:00 do 23:00, a od 20 października od 17:00 do 21:00. Od 2 listopada do 23 lutego 2020 będziemy mogli odwiedzić nocny Wilanów od godziny 16:00. Ostatnie wejście możliwe będzie zawsze na godzinę przed zamknięciem ogrodu.