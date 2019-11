Las słupków na Witolinie. Znamy przyczyny drogowego absurdu na Łukowskiej

"Czy się komuś podobają, czy nie, słupki są skuteczne"

Oczywiście dwa rzędy słupków znajdowały się tam tylko tymczasowo, ponieważ był to tylko etap przejściowy wymiany biało-czerwonych słupków na czarne, ozdobione podobizną warszawskiej syrenki. To część trwającej od wielu lat polityki wymiany czerwono-białych, szpecących ulice słupków na dużo bardziej estetyczne "syrenki". ZDM argumentuje potrzebę słupków w ten sposób, że we wszystkich miejscach, w których słupki zostały postawione, notorycznie dochodziło do łamania przez kierowców przepisów ruchu drogowego - kierowcy wjeżdżali na chodniki, po których poruszają się piesi, pozostawiali pojazdy na przystankach autobusowych czy skrzyżowaniach.