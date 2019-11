"List z Warszawy". Intymny musical o dialogu polsko-żydowskim

Najpierw Brodway, teraz Warszawa. Musicalowy hit „Aida” trafił na deski Teatru Roma

Co łączy ze sobą Eltona Johna, Giuseppe Verdi’ego i starożytny Egipt? Tytuł „Aida”. To musical skomponowany przez legendę muzyki pop do słów Tima Rice’a, jednego z najbardziej znanych autorów tekstów do licznych musicali. Libretto jest oparte na operze Giuseppe Verdiego pod tym s...