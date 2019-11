"ŁKS robi herbatę z wody po pierogach", "Widzew myśli, że jego klub gra w golfa". Autor łódzkich sentencji na gościnnych występach w stolicy

"Fotball factory po łódzku"

Choć nietypowe jak dla sceny kibicowskiej hasła miały swój początek w Łodzi, z czasem przeniosły się także do innych polskich miast. Dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, że tak naprawdę "Wisła Kraków w sumie lubi Cracovię, ale nie wie jak zagadać", a "Pogoń jest za Legią i tęskni za Majdanem" (po tym, jak zakończono oficjalną zgodę kibiców Legii Warszawa i Pogoni Szczecin). Twórcą pierwszych łódzkich sentencji jest anonim ukrywający się pod pseudonimem Janusz III Waza. Trend na napisy w stylu "ŁKS myśli, że in vitro to pizzeria", a "RTS myśli, że hip-hop to wada kręgosłupa" rozprzestrzenił się na tyle, że Waza doczekał się swoich naśladowców. I tak wkrótce urocze hasełka opanowały całe miasto, a niekiedy pojawiały się nawet poza granicami Polski.