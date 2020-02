LOT szuka chętnych do wakacyjnej pracy na Lotnisku Chopina. Oprócz wynagrodzenia oferuje bilety do dowolnego miejsca na świecie

Praca nie tylko w powietrzu

LOT ogłosił rekrutację na kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Tym razem nie chodzi o zatrudnienie jako pilot czy stewardessa, ale o obsługę naziemną na Lotnisku Chopina - nowi pracownicy będą m.in. asystować przy obsłudze pasażerów w terminalu pasażerskim, udzielać informacji na temat połączeń LOT-u czy wspierać pasażerów przesiadających się w Warszawie na dalsze połączenia. A wszystko to w wakacje, czyli wtedy, kiedy podróżuje najwięcej osób.

Pensja, szkolenia i... darmowe bilety

Na co mogą liczyć zrekrutowani kandydaci? Oczywiście pensję, możliwość poznania funkcjonowania lotniska od wewnątrz, zdobycie doświadczenia, szkolenia, a po przepracowaniu pełnych 3 miesięcy bilet w 2 strony do dowolnej destynacji LOT na zasadzie standby do realizacji w okresie październik–listopad 2020 lub styczeń–marzec 2021. Pamiętajcie, że siatka przewoźnika jest bardzo bogata - w swojej ofercie LOT ma ponad 120 połączeń.