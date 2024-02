Lotnisko w Modlinie. Jest plan na pieniądze dla linii kolejowej. Pomógł wojewoda

W listopadzie PKP PLK wybrało projektanta linii kolejowej łączącej stację Modlin i lotnisko Warszawa-Modlin. To inwestycja na którą pasażerowie czekają od lat. Do tej pory do podwarszawskiego portu, znanego z obsługi tanich linii lotniczych, dojeżdżali samochodem lub autobusem podstawionym z pobliskiego dworca. To ma się zmienić.