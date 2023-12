Koleją dojedziemy na lotnisko w Modlinie. Wygodne połączenie powstanie w ciągu pięciu lat

- Cieszę się, że po wielu latach przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego ta inwestycja zostanie zrealizowana. Mieszkańcy będą mogli liczyć na poprawę komfortu dojazdu do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Dzięki rozbudowie linii kolejowej zdecydowanie poprawi się jakość podróży - zauważa Anna Brzezińska, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

6 listopada 2023 r. PKP PLK SA wybrały najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Komisja konkursowa wybrała ofertę przygotowaną przez konsorcjum Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i YLE Inżynierowie. Wartość oferty to 4,87 mln zł. Dokumentacja projektowa będzie finansowana ze środków Województwa Mazowieckiego.

Umowa na projekt linii kolejowej do Modlina podpisana

Pociągiem na lotnisko Warszawa - Modlin

Projekt obejmuje budowę nowej, dwutorowej linii kolejowej od stacji Modlin do stacji Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin. Jej długość wyniesie ok. 5,8 km. W ramach inwestycji planowana jest także budowa naziemnej stacji kolejowej MPL Warszawa Modlin w okolicach istniejącego ronda. Wariant zakłada wykonanie dwóch torów stacyjnych z peronem o długość 200 m. Konieczna będzie również rozbudowa istniejącej stacji kolejowej Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 m. W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim, wraz z budową bezkolizyjnych skrzyżowań dwupoziomowych na styku linii kolejowej z drogą krajową nr 62 oraz drogą powiatową.

- Przygotowanie dokumentacji pozwoli na budowę połączenia między Modlinem a pobliskim lotniskiem. Nowa linia kolejowa ułatwi łączenie podróży lotniczej z kolejową i transport do centrum Warszawy, co realnie poprawi warunki życia mieszkańców - powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Do zadań wykonawcy będzie również należało pozyskanie decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę nowego połączenia zaplanowano do końca 2025 roku, co w kolejnych latach umożliwi rozpoczęcie budowy. Dzięki inwestycji mieszkańcy woj. mazowieckiego zyskają szybkie i wygodne połączenia kolejowe od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin i centrum stolicy.