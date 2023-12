Przebudowa Warszawy Zachodniej. Co słychać na budowie? Podpisano aneks z wykonawcą, część prac przez cały 2024, inne do końca czerwca

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały aneks do umowy z wykonawcą prac na stacji Warszawa Zachodnia. Wynika to ze zwiększenia limitu waloryzacji umowy z wykonawcą robót, firmą Budimex. Wartość umowy wzrosła mniej więcej o 170 milionów złotych. Umowa, jak informują nas kolejarze, nie zmieniła zakresu zaplanowanych prac, dotyczyła jedynie waloryzacji. Jak tłumaczy Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK: - termin zakończenia prac prowadzonych w kolejowej części przejścia podziemnego, co komunikowaliśmy już wcześniej, przewidziano na 28.12.2024 r. - tłumaczy. - Od czerwcowej korekty rozkładu jazdy, podróżni w pełni skorzystają ze wszystkich zmodernizowanych peronów, które będą przykryte nowym zadaszeniem - dodaje rzecznik PKP PLK.

To oznacza, że przed wakacjami korzystanie z dworca może być już znacznie wygodniejsze. Jeśli jednak nadal będą się toczyć prace w przejściu podziemnym to podróżni skazani będą na kładkę lub windy, które wykonawca zapowiada systematycznie uruchamiać. Jak na razie działają windy na peronach 6, 7 oraz 8, które łączą poziom 1 (kładka) z peronami. Problemem wynikającym z niedostępności przejścia podziemnego będzie także konieczność obejścia do peronu 9 (jak obecnie), które zajmuje nawet do 10 minut.