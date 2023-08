Mama Ginekolog o krok od katastrofy lotniczej. Leciała z synkiem. "Wszyscy myśleliśmy, że to koniec naszego życia"

- W ogromnym wietrze zrobiliśmy kolejną rundkę nad Santorini. Nie raz widziałam, jak się podchodzi kilka razy do lądowania, ale zmianę zdania kilka metrów nad ziemią widziałam pierwszy raz. Kolejne podejście do lądowania było identyczne, jak to pierwsze. Samolot się przechylał, wszystko się trzęsło, rzeczy wypadały. Myślałam, że nie ma opcji, że pilot wyląduje w takich warunkach. Już miałam w głowie myśl, że pewnie poleci na Kretę, bo to jest najbliżej, ale zdecydował się lądować. To było najbardziej hardcorowe, przechylone lądowanie, jakie przeżyłam. Jak tylko wylądował, cały samolot zaczął klaskać i to nie tak grzecznościowo, tylko ten pilot sobie zasłużył. To było lądowanie w ekstremalnie trudnych warunkach - podsumowała.