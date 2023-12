Maria Kownacka patronką 2024 roku. Taką decyzję podjęli radni Żoliborza. W przyszłym roku przypada 130 rocznica urodzin pisarki

To będzie rok Marii Kownackiej. "Plastusiowy pamiętnik" stworzyła na Żoliborzu

Maria Kownacka urodziła się 11 września 1894 roku w Słupie koło Kutna. Ukończyła kursy pedagogiczne i z historii literatury. Do Warszawy przeprowadziła się, aby podjąć pracę bibliotekarki w Głównym Urzędzie Ziemskim. Od 1931 roku mieszkała w Kolonii V - osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To tutaj stworzyła opowiadanie o Plastusiu, które było jej literackim debiutem. Wydrukowane zostało w nr 1 "Płomyczka" we wrześniu 1931 roku.

"Plastusiowy pamiętnik" jest jedną z najpopularniejszych polskich opowieści dla dzieci. Opisuje świat siedmiolatka widziany oczami małego ludzika z plasteliny, tytułowego Plastusia. Plastuś został ulepiony przez Tosię, uczennicę pierwszej klasy, mieszka w piórniku dziewczynki, gdzie ma wielu przyjaciół, między innymi gumę-myszkę, ołówek, pióro, scyzoryk i stalówki. Mały bohater aktywnie uczestniczy w szkolnych i domowych przygodach Tosi. Plastuś doczekał się tłumaczeń na wiele języków i jest popularny na całym świecie.