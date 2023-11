11 listopada 2023 roku w stolicy naszego kraju rozpoczęła się 14. edycja Marszu Niepodległości. Hasło tegorocznego pochodu brzmi "Jeszcze Polska nie zginęła". Uczestnicy przynieśli ze sobą flagi narodowe, część z nich ma biało-czerwone opaski na ramionach, inni poprzypinali do kurtek kotyliony. Niektórzy założyli też wianki i czapki w kolorach narodowych. Widać również transparenty z hasłami "Bóg, honor, ojczyzna", "Tak dla życia" czy "Warto być Polakiem".

Mamy wojnę i musimy pamiętać, by wzbudzać dumę narodową, poczucie przynależności do narodu polskiego. Stąd hasło pod którym, jak się wydaje, powinien podpisać się każdy. Jest to fragment naszego hymnu narodowego - wyjaśnił Prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Bartosz Malewski.