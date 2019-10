Marsz Różańcowy, Warszawa. Przepraszali Matkę Boską za profanacje (ZDJĘCIA)

Uczestnicy przeszli trasą od Placu Trzech Krzyży pod Kolumnę Zygmunta, gdzie zakończył się marsz. W jego trakcie odmówili trzy tajemnice różańca. Jak zapowiadali organizatorzy, przemarsz nie miał charakteru politycznego, a służyć miał zawierzeniu Polski opiece Matki Boskiej, mimo to, jego idea odnosiła się wprost do wydarzeń z Marszu Równości.

Marsz ma przeciwstawiać się "ideologii LGBT". - Wielkie zło wyruszyło na podbój Polski i my chcemy się temu przeciwstawić. Wiadomo, że różaniec jest najlepszą bronią, by powstrzymać te piekielne hordy, które chcą odebrać naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom wiarę w Boga i uczynić z nas niewolników - tłumaczył Marcin Dybowski z Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, która jest współorganizatorem wydarzenia.

Organizatorzy zapewniają, że nie jest to inicjatywa polityczna. - Zachęcamy was do tego, by bronić wartości, na których ukonstytuowane jest nasze państwo. To jest walka Boga z szatanem - mówili, zapraszając do udziału w wydarzeniu.